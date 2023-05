Teplice mají další památku na Džeka. Dres z odvety semifinále Ligy mistrů ozdobí klubovou síň slávy

Vzal do ruky černý fix a do bílé devítky vepsal svůj autogram. Edin Džeko věnoval vítězný dres z úterního semifinále Ligy mistrů Teplicím, kde před lety rozjel svoji pohádkovou kariéru. Vzácná relikvie od útočníka Interu Milán poputuje do klubové síně slávy. „Byla to čistá improvizace. Když se naskytla šance mít Edinův dres z takhle velkého zápasu, rádi jsme toho využili. Dodneška na něj s nostalgií vzpomínáme,“ říká teplický mluvčí Martin Kovařík.

Foto: Luca Bruno, Reuters Bosenský útočník Edin Džeko pomohl Interu Milán k postupu do finále Ligy mistrů.

Článek V létě to bude 16 let, co z Teplic vyrazil do světa. Přesto Džeko na žlutomodrý klub nezapomíná. Po postupové odvetě semifinále Champions League s AC Milán (1:0) svlékl pruhovaný dres, podepsal ho a poslal pod Krušné hory. V teplické síni slávy už pár Džekových dresů mají, doplňují památky na další slavná jména. „Máme tady třeba dres Alexe Krále ze Spartaku Moskva nebo tematickou výstavku k našim pohárovým zápasům," popisuje Kovařík. „V síni slávy hráči podepisují smlouvy a taky tam probíhají jednání se sponzory. Pochopitelně můžou přijít i fanoušci při prohlídkách stadionu, nedávno jsme je dělali k padesátému výročí otevření naší arény." ‼️ @EdDzeko věnoval dres ze včerejšího vítězného semifinále @ChampionsLeague do naší Síně slávy. Určitě se tam bude krásně vyjímat vedle jeho teplického dresu a dresu z Wolfsburgu! Děkujeme Edine a hodně štěstí ve finále! #️⃣ #edindzeko #ChampionsLeague pic.twitter.com/2MeLxePXd5 — FK Teplice (@FK_Teplice) May 17, 2023 Džeka ještě jako teenagera objevil Jiří Plíšek, když trénoval Željezničar Sarajevo. Nejdřív ho z výchovných důvodů poslal do béčka a časem ho doporučil do Teplic. „Edinovi se na začátku moc nevěřilo, ale nakonec všechny skeptiky přesvědčil," vzpomínal Plíšek před lety. Bosenský mládenec přes hostování v Ústí vyletěl mezi hvězdy české ligy a v jednadvaceti odešel z Teplic do Wolfsburgu. A dál? Samé exkluzivní adresy: Manchester City, AS Řím a od léta 2021 Inter. Historicky nejlepší střelec bosenské reprezentace má devět klubových trofejí a 10. června může ve finále Ligy mistrů přidat další. „Budeme Edinovi držet palce," slibuje Kovařík. Liga mistrů Real Madrid ve finále nechci, pro něj je Liga mistrů jako dělaná, přál si Zanetti po postupu