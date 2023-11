Teplice ustály nervy na jihu. Vachoušek junior si při oslavě ťukal na hodinky

Jedna trefa stačila – a Teplice stejně jako před týdnem v dlouhé bitvě s Mladou Boleslaví vyhrály 1:0. „Uklidní nás to, před reprezentační pauzou je to příjemný výsledek. Byl to dramatický zápas, kluci šli na krev,“ vykládal Frťala.

Reprezentační pauza bude v Teplicích díky posledním dvěma výhrám o něco klidnější, i když… „Musíme zapracovat na prvcích, které předcházejí předfinální fázi. Kdybychom volili správná řešení, mohlo nás to víc odměnit,“ říkal Frťala s odkazem na to, že méně gólů v lize nastřílely jen Pardubice. „Teď budeme mít dost času na to, abychom to vylepšili.“