Tottenham poslal svou rekordní posilu Ndombélého hostovat do Galatasaraye

Šestadvacetiletý Ndombélé bude v istanbulském týmu rok hostovat. Součástí dohody je opce na přestup za 12,8 milionu liber (360 milionů korun). Sedminásobný francouzský reprezentant v minulé sezoně hostoval v Neapoli, s kterou získal italský titul. Do Tottenhamu přišel v roce 2019 z Lyonu za 62 milionů eur (1,5 miliardy korun) a je dodnes nejdražší posilou v historii klubu.

Do Turecka zamířil také obránce Éric Bailly, který přestoupil z Manchesteru United do Besiktase. Devětadvacetiletý reprezentant Pobřeží slonoviny, kterého si v roce 2016 přivedl na Old Trafford jako svou první posilu tehdejší kouč „Rudých ďáblů“ José Mourinho, hostoval v uplynulém ročníku v Marseille.