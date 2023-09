Udělají Saúdové ze Salaha nejdražšího hráče? Astronomická nabídka zamotala šéfům Liverpoolu hlavu

Už na konci minulého týdne byl o Salaha zájem. Al-Ittihád se plácl přes kapsu a nabídl čtyři miliardy korun. A teď podle dostupných zdrojů sumu ještě pořádně navýšil. SunSport tvrdí, že také Salah by se v případě dohody mohl těšit na gáži ve výši neuvěřitelných 2,45 milionu liber týdně za odchod z Anfieldu.

Součástí dohody by prý byly i další pohádkové bonusy. Lákadlem by byly po dobu smlouvy procenta z prodeje jeho dresů, bonusy za vyhrané zápasy i odměny za práci ambasadora pro nejméně tři velké saúdské společnosti. Každá z nich by prý Salahovi zaplatila po šesti milionech liber.