Vaclíkův trenér vydržel 4 dny, kvůli stávce hráčů byl vyměněn

Arena, jenž byl i generálním manažerem, nevedl do své sobotní rezignace mužstvo už šest týdnů. Klub ho na konci července suspendoval, protože vedení MLS trenéra vyšetřuje kvůli obvinění z „necitlivých a nevhodných poznámek“.

Podle The Athletic a ESPN hráči Revolution odmítli v úterý trénovat. Měli schůzku s vedením klubu i realizačním týmem, ale podle obou zdrojů nebyli spokojeni s množstvím informací, které dostali. Spolu s Williamsem skončili i oba jeho asistenti.

Vaclík přestoupil do New England na konci srpna. Zatím za něj ještě nenastoupil. Revolution čeká další zápas MLS v sobotu proti Coloradu, které má nejhorší bilanci v zámořské soutěži. New England je naopak druhý ve Východní konferenci.