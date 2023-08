Trpišovský po výhře nad Luhanskem: Máme sice náskok, ale v odvetě to bude fuška

Vstupní zápas třetího předkola s Dniprem jste v pohodě vyhráli 3:0, ovšem proti Luhansku to byla těžší šichta. Čím to?

V prvním poločase jsme podali výborný výkon, který se nám však nepodařilo korunovat góly. Blížili jsme se tomu, co jsme předvedli doma s Dniprem, byl to jeden z nejlepších výkonů za poslední dobu. Měli jsme velký tlak a hodně nebezpečných situací, jen v první půli jsme šli snad třikrát sami na brankáře. Luhansk hlavně ve druhém poločase několikrát ukázal rychlý přechod nahoru, ale naši stopeři si se vším dokázali poradit. A na konci přišly dva naše góly.

Stihli jste 27 střel, ovšem gólem skončily jen dvě. Neříkal jste si, že jste měli některé šance řešit jinak?

Vždycky se to dá řešit jinak. Jak říká náš trenér brankářů Štěpán Kolář: „Přímo do šibenice a gólman je bez šance.“ Na druhou stranu, některé pozice jsou složité a občas je to o centimetrech. Někdy má soupeř štěstí, třeba když gólman Luhansku za sebou nechal ruku a trefilo ho to. Proti Dnipru se nám povedlo dát z prvních dvou šancí dva góly, zatímco teď to na nás doléhalo. Máte v hlavě, že máte převahu, jenže pořád je to 0:0… Nevyužitých šancí bylo hodně a v hlavě jsem si přivolával Ondru Lingra.

Klíčového záložníka, jenž právě před duelem s Luhanskem odešel do Feyenoordu Rotterdam.

Když jsem viděl třeba vyražené střely ve druhé půli, hned mě napadlo, že to jsou přesně situace pro něj. Tohle běžně dorážel ve skluzu. U lavičky jsem se otáčel za sebe, jestli tam Ondra někde nesedí. Na druhou stranu platí, že čím větší je počet šancí, tím víc roste pravděpodobnost, že tam něco spadne.

V téhle souvislosti se nabízí otázka, jestli vám nechybí spolehlivý gólový útočník. Nechybí?

Třeba u Tijaniho by přepočet minut na góly mohl být hodně dobrý. Nechci nad tím mávnout rukou, ale spíš bych se to snažil převést do pozitivna: jsem rád, že i navzdory tomu zápasy zvládáme. Že se dostáváme do šancí a někdo se trefí. Tenhle tým byl vždycky úspěšný díky tomu, že góly dávali všichni. Umím si představit, že na někoho sedne střelecká múza jako na Vencu Jurečku na konci minulé sezony, ale teď to máme tak, že soupeře nepouštíme do šancí a na výhru nám stačí i třeba jeden gól.

Ovšem neotvírali jste na konci za stavu 1:0 hru až moc? Nebál jste se, že by Luhansk mohl stihnout vyrovnat?

O přestávce jsme se bavili, že i když dáme gól, musíme to pořád valit nahoru a udělat maximum pro navýšení vedení. Cítili jsme, že máme na víc a taky nevíte, co se může stát v odvetě. Pravda, přišly dvě tři nevynucené ztráty, ale přečkali jsme to a máme výhru 2:0.

Jak se vám líbil devatenáctiletý nigerijský záložník Boluwatife Ogungbayi? Dal jste mu první minuty v ostrém zápase a odměnil se vám pohotovou nahrávkou na druhý gól.

Rozhodovali jsme se mezi ním a Wallemem. Bolu, jak mu říkáme, s námi absolvoval přípravu, ale takový zápas nikdy nehrál, takže to byl trochu risk. Je to dobrý typ do otevřeného prostoru na posledních 25 metrech a umí se prosadit v rychlostních situacích s míčem. A jeho podíl na gólu? Nevím, jestli by nějaký hráč takhle zavřel míč, který vypadal, že už není moc dobrý. Bylo skvělé, že Bolu tu situaci dohrál až do konce a byl schopný vrátit míč před branku. A ještě něco nám pomohlo.

Co?

Fanoušci. Návštěvy jsou letos v létě fantastické. Nápady, chorea a na začátku zápasu s Luhanskem i česká hymna… Ve druhé půli jsme měli trochu krizičku, ale fanoušci přidali a mačkali z hráčů maximum. Přejeme si, aby to trvalo co nejdéle a neskončilo to třeba kvůli horšímu počasí. Je skvělé, že se o tom vůbec bavíme. Před čtyřmi lety byly stadiony poloprázdné, ale teď jdou čísla zase nahoru. Je to něco výjimečného a kdo není přímo na stadionu, nemůže to z televize pochopit.

V neděli vás čeká liga s Jabloncem. Neuvažovali jste o využití možnosti odložení zápasu?

Chvilku jsme se o tom bavili, bylo to pro nás minutové téma. Bude se hrát od tří odpoledne a má být horko, na druhou stranu tým je rozjetý a termíny se hledají těžko. První jsme našli někdy v prosinci. V Jablonci je teď dobrý trávník a chceme dát šanci dalším hráčům, třeba obránci Tomičovi. Neradi bychom vypadli z tempa, navíc se blíží reprezentační přestávka. Nejsem moc zastáncem odkládání zápasů, pokud nejste ve vyloženě těžké situaci.

Po Jablonci dojde na odvetu s Luhanskem, kvůli válce na Ukrajině se bude hrát v polském Lublinu. Jak moc se díky vítězství 2:0 zvýšily vaše postupové šance?

Pořád to bude fuška, může se stát cokoliv. Červené karty, penalty… Minule jsme byli šťastní, kolik za námi přijelo lidí do Košic na odvetu s Dniprem. Uvidíme, jaké to bude v Polsku, ovšem tak masivní podporu jako doma mít nebudeme. V první řadě musíme zvládnout Jablonec, pak spočítat ztráty a připravit se na odvetu s Luhanskem. Máme to dobře rozehrané, druhý gól pro nás byl hodně důležitý a budeme to chtít dotáhnout.

A ještě jedno aktuální téma: osmého září se zavře přestupové okno. Usilujete ještě o někoho?