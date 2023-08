Ukrajinská reprezentace možná odehraje domácí zápas v Praze, Tvrdík nabídl Eden zadarmo

Ukrajinci musejí kvůli ruskému útoku na své území hrát domácí zápasy v azylu v jiných zemích. Svěřenci trenéra Serhije Rebrova přivítají Severní Makedonii v sobotu 14. října od 15:00, o tři dny později se pak představí na Maltě. Ukrajinci by se v dějišti domácího utkání chtěli připravovat od pondělního srazu mužstva.

"Oslovil nás ukrajinský reprezentační celek se žádostí o možnost sehrát svůj říjnový kvalifikační zápas v Edenu. Víme, že nejsme jediní, víme, že oslovili více zájemců, například Slovan Bratislava. My jsme jim představili Eden a možnosti. Součástí jejich poptávky je možnost týden tady trénovat, i to jsme jim schopni v reprezentační pauze nabídnout. Je to na jejich rozhodnutí, myslím, že padne v nejbližší době, v nejbližších dnech," řekl Tvrdík.