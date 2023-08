Pomoc, nekuřácký Eden, úly, stojany na kola. Slavia jde za hranice hřiště. Přiláká hvězdy Liverpoolu?

„Mám velkou radost, když vidím, jak to všechny v klubu baví," konstatuje spokojeně předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. „I sami fanoušci nám píšou, co dál bychom mohli dělat," přidává další poznatek.

Slavia před startem nového ligového ročníku v roli favorita. Co by šéfa klubu přivedlo do ráje?Video : Sport.cz

Rýsuje se lahůdka pro fanoušky? Tvrdík naznačil, že se jedná o tom, že by do Edenu mohly příští rok dorazily legendy Liverpoolu. Bývalé spoluhráče začal už kontaktovat Vladimír Šmicer. „Už některé hráče oslovil, pomáhá mu Standa Tecl. My teď hledáme partnera, který by pokryl náklady, tedy přepravu pro hráče a ubytování, aby výnos mohl jít potřebným," přibližuje Tvrdík, jemuž se na Twitteru ozvali s myšlenkou podobného zápasu ozvali i zástupci Barcelony. „Vidí, že se oblasti CSR věnujeme. Ale to je teprve na začátku," dodává.