Únava po pohárech? Ne, prohráli jsme kvůli vlastní hlouposti, domnívá se Veselý

Bohemians přitom za sebou mají program, který v novodobé historii klubu nepamatují. Ve čtvrtek odehráli zápas druhého předkola Konferenční ligy na půdě norského suverénna Bodö/Glimt (0:3), pak okamžitě sedli na letadlo směr Praha a chystali se na ligový mač. „Měli jsme zpoždění a čekali na zavazadla, do postele jsme se dostali ve čtyři ráno," přiblížil 45letý kouč nepříjemné detaily návratu zpoza polárního kruhu. „Ale aspoň vidíme, co musí absolvovat týmy, které hrají pohárovou Evropu. Vidíme, co to obnáší, nastavuje nám to zrcadlo," doplnil Veselý.

I tak se podle něj ale dal souboj s poctivě hrajícími Teplicemi zvládnout. Značnou trhlinu v plánu ale klokanům udělal první inkasovaný gól těsně před přestávkou, podobně jako právě v Bodö. „Není v pořádku, že jsme zase dostali branku na konci poločasu. Směřovalo to do remízy a my hloupě inkasujeme z brejku po naší útočné standardce," mrzelo šéfa zelenobílé lavičky. „A druhý gól soupeři nabídneme hloupou ztrátou," narážel pak na to, že krátce před druhou radostí Teplic přišel o balon kousek od vlastní šestnáctky zkušený Jan Kovařík.

Veselý ale našel i další důvody neúspěchu a možná naznačil, na čem se svými svěřenci bude v následujících dnech pracovat. „Máme problémy vstřelit branku ze hry, tam vidím hlavní problém. Gól se může dostat, ale také ho musí mít na druhé straně kdo dát. Měli jsme šance, ale není to náhoda. Chybí nám určitá agresivita a zarputilost ve finální fázi, kterou jsme v minulosti měli," láteřil.