V červnu zariskoval, v půli září byl ale stále bez klubu! Tohle by mě nikdy nenapadlo, říká bývalý útočník Sparty

„Jsem rád, že jsem se nakonec vrátil do Polska. Našli jsme teď s rodinou byt, nastěhujeme se, počítám, tento týden. Bylo to ale poměrně komplikované stěhování. Nejdřív jsme se stěhovali z Bialystoku do Olomouce, nyní do Poznaně. Tohle jsme určitě neplánovali. V životě by mě nenapadlo, že budu v půlce září bez klubu. Ale někdy se to takhle vyvrbí,“ říká Přikryl, vicemistr světa kategorie do 19 let z roku 2011.