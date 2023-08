GLOSA: Fanoušci Bohemians perfektně demonstrovali touhu po novém Ďolíčku

Vždyť do azylu na Letné se v odvetě nacpalo přes 12 tisíc fanoušků. I přes to, že v dohnání tříbrankového manka z Bodö asi věřili jen ti nejbláhovější optimisté, se takřka celý stadion oblékl do zelené a bílé. A atmosféra? Ta byla, naprosto elektrizující. Museli ji pocítit i ti, co v blízkosti stánku pražské Sparty bydlí, či náhodní kolemjdoucí.

O hlavních aktérech utkání přímo na trávníku ani nemluvě. „Vítězem dvojzápasu jsou naši fanoušci," shodli se trenér Jaroslav Veselý a křídelník Jan Matoušek. „Za to, co předvedli na výjezdu v Norsku, jak se k tomu postavili během domácího zápasu a i po něm," dodal 45letý kouč. „Byli neskuteční. Brali to jako odměnu za věrnost, že jsme se dostali do Evropy, a moc si to užili. Bohemka má výborné fanoušky, ne fanoušky úspěchu. Chodili, i když se dříve hrálo o záchranu," doplnil ho Matoušek.

Jenže pokud se chtějí Klokani na delší dobu zařadit do širší špičky českého fotbalového rybníčku, a příště (ať už to bude kdykoliv) se třeba po vzoru Slovácka prokousat až do základní skupiny Konferenční ligy, nadmíru by se jim hodila možnost hostit soupeře na vlastním stadionu. Vždyť kdo ví, jestli by jim Sparta vyšla vstříc i v případě postupu přes Bodö, který by mohl znamenat, že na Letné se budou hrát, včetně případných ligových duelů tři utkání v krátkém časovém sledu...

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Bohemians děkují fanouškům po utkání 2. předkola Konferenční ligy.

„Pokud bychom chtěli jako klub něco vybudovat, chtělo by to daleko větší investice. Jak do šířky kádru, tak do infrastruktury. Nemůžeme přece pořád hrát na zapůjčeném stadionu," trefně prohlásil Veselý.

K tomu, aby se stárnoucí Ďolíček dočkal kýžené renovace, by se ale musel začít činit úřední šiml, jelikož stadion funguje pod správou Hlavního města Praha. „Je to jeden ze symbolů českého sportu vůbec. Rozhodně budu podporovat vyhlášení architektonické soutěže i následné rekonstrukce stadionu," tvrdil před posledními volbami primátor Bohuslav Svoboda. Ale jak známo, slova mají k činům v politickém světě někdy pořádně daleko a proces se za poslední rok nijak zvlášť neposunul.

Podle posledního prohlášení Petra Hlaváčka, primátorova náměstka, by se měly ledy konečně výrazněji pohnout během podzimu. Fotbaloví fanoušci tak mohou jen doufat, že se tak skutečně stane. Jelikož jak se ukázalo (nejen) v souboji s Bodö, příznivci Bohemians skrývají ohromný potenciál a případný nový Ďolíček s o něco větší kapacitou tribun by, soudě dle návštěvy na Letné, v klidu dokázali naplnit.