V Paříži se pískalo na Messiho. Trapné, zastal se ikony Henry a přidal řešení, jednoduché i složité zároveň

Do Štědrého dne zbývalo šest dnů, když se v pětatřiceti stal mistrem světa a v očích krajanů přestal kulhat za legendárním Diegem Maradonou. Argentinci mu konečně zapomněli, že už jako dítě odešel do Evropy a bavil fanoušky nejen v Barceloně, kde strávil 21 let.

Teď Messi zažívá hořké časy. PSG má zajímavý tým placený katarskými boháči, jenže stejně jako před rokem skončil už v osmifinále Ligy mistrů. A protože nečekaně brzy vypadl i z národního poháru, může si sáhnout už jen na trofej pro šampiona francouzské ligy. Pro ilustraci ještě jedna statistika: PSG z devatenácti zápasů po mistrovství světa prohrál osm.

Así ha recibido el Parque de los Príncipes a Messi después del parón internacional. Sigue habiendo pitos en la Virage Auteuil, el fondo de los ultras parisinos.@diarioas pic.twitter.com/gpPMri5fqj — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 2, 2023

Fanoušci si už fackovacího panáka našli. Messiho vypískali ještě předtím, než v neděli proti Lyonu poprvé kopl do míče. Pozor, nestalo se to poprvé. „Trapné," poznamenal legendární francouzský útočník Thierry Henry. „Nemůžete přece pískat na jednoho z nejlepších hráčů týmu, který má jen v lize 13 gólů a 13 asistencí."

Od PSG se po povánočním restartu ligy čekala blesková jízda za titulem, jenže zatím to povážlivě drhne. Krize vyvrcholila v posledních dvou kolech, kdy se Messi a spol. ani jednou netrefili a po dvou porážkách se na ně dotáhl hladový tandem Lens, Marseille. Šestibodové manko není neřešitelné, do konce sezony zbývá devět kol.

Zatímco Messiho ofenzivní kumpán Kylian Mbappé je pro fanoušky bohem, argentinského prcka si zamilovali jen někteří. Ne, že by nebyli vidět: tleskali mu, vyvolávali jeho jméno a pár si jich po rozcvičce nechalo podepsat dres. Jenže nepříjemný dojem přetrvává. Nemalá část fanoušků v Messim vidí zlatokopa, který si přišel do Paříže vydělat a výsledky moc neřeší. „Pískání na Lea je těžká věc. V téhle sezoně k mnoha asistencím přidal rozhodující góly, proto jsem požádal ostatní hráče, aby mu pomohli," pravil Christophe Galtier, trenér PSG.

Henry vidí jedno řešení už teď: letní návrat Messiho do Barcelony, odkud se přesunul do Paříže před dvěma lety. „Pro lásku k fotbalu se prostě musí vrátit do Barcelony. PSG si ho nezaslouží," poznamenal Henry.

Proč ne, cesta do Barcelony pro Messiho není uzavřená. V Paříži mu v létě skončí smlouva a nová zatím není na stole, i když PSG má šanci uplatnit opci. Potenciální obnovení spojení Barcelona & Messi je žhavé téma, které přitahuje pozornost. V hlavní roli jsou znovu peníze: předloni musel Messi odejít kvůli striktním regulím finanční fair play a kouzlení s čísly by z toho mohlo být i letos. Byla by argentinská ikona ochotná jít s platem výrazně dolů?