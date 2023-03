Velký návrat? Messi je v kontaktu s Barcelonou

Rodák z Rosaria po sezoně 2020/21 neprodloužil s Barcelonou kontrakt, protože si ho zadlužený klub nemohl dovolit kvůli pravidlům finančního fair play španělské ligy. "Leo a jeho rodina vědí, co k nim cítím. Účastnil jsem se jednání, která bohužel nevedla k úspěchu. Pořád mě mrzí, že Leo nemohl v našem klubu pokračovat. Samozřejmě bych byl moc rád, kdyby se vrátil. Mělo by to sportovní, společenský i ekonomický význam. Jsme s ním v kontaktu," citovala Yusteho španělská média.