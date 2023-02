Velký barcelonský marš a Xaviho hra. S titulem by stěhování z Camp Nou mohlo být o něco příjemnější

Kromě finální čtyřletky v Kataru strávil v Barceloně celou kariéru, z pozice kreativního záložníka jí pomohl k 25 trofejím. Brzy může Xavi přidat druhou trenérskou: v lednu si v Saúdské Arábii vychutnal triumf ve španělském Superpoháru a na jaře by se v Barceloně mohl po čtyřech letech slavit ligový titul. Sezona je rozjetá nadějně.

„Letos už to musí vyjít, čtyři roky půstu jsou pro Barcelonu dlouhá doba. Jsem optimista, ale bylo by předčasné otvírat šampaňské už osmnáct kol před koncem sezony," vykládá Jakub Koutný, bývalý dlouholetý viceprezident českého fanklubu Barcelony. Coby jeden z mála tuzemských socios může volit i klubového prezidenta.

„Xaviho prohlášení o tom, že favoritem číslo jedna je Real, se dá brát spíš jako psychologická hra, aby trenér sejmul tlak z týmu. Minulá sezona ukázala, že se relativně snadno dají ztratit i tři zápasy po sobě, ale při osmibodovém náskoku jsou karty v tuhle chvíli na straně Barcelony," líčí Koutný.

Nejúdernější útok, nejpevnější obrana plus zmíněný nedávný triumf v národním Superpoháru na posílení sebevědomí. I díky tomu Barcelona momentálně vládne Španělsku. „I když nehraje dobře, je schopná zvítězit. Klidně jen třeba 1:0, stačí dát gól," popisuje Koutný. „A o takových 200 procent se zlepšila defenziva."

Barcelona během dvaceti ligových kol inkasovala jen sedmkrát. Xavi se může spolehnout na pozorného brankáře Marca-Andrého ter Stegena i borce před ním v čele se stoperským tandemem Ronald Araújo & Andreas Christensen. „Když Araújo hraje stabilně, je to obrovská opora. A Christensen? Na začátku se mi moc nezdál, ale taky se rozjel k perfektním výkonům. V posledních zápasech Barcelona hraje se čtyřmi záložníky, což defenzivě dost pomáhá," zdůrazňuje Koutný.

Našlapanou ofenzivu ani nemusíme řešit. Na křídlech kmitají teenager Gavi, brazilský tanečník Raphinha či francouzská sedmička Ousmane Dembélé a na hrotu to jistí nezastavitelný čarostřelec Robert Lewandowski, jenž stihl už 14 zásahů čili třetinu všech ligových gólů Barcelony. „Hra je dobrá a výsledky ještě lepší, ale na oslavy je pořád brzy," usměje se Koutný.

Quique Setién i Ronald Koeman vyklízeli trenérskou kancelář bez titulu a ve své první sezoně na něj nedosáhl ani Xavi, stříbrná Barcelona na první Real ztratila 13 bodů. „Minulá sezona se nepovedla, a kdyby trenérem nebyl právě Xavi, možná by do nového ročníku šel někdo jiný," naznačuje Koutný. „Ovšem fanoušci ke Xavimu mají důvěru a neschytává ani tolik kritiky od médií. Vypadá to, že Barcelona po častých změnách konečně našla správného kouče. Dostal čas na práci a zatím toho využívá ve prospěch klubu."

Všechno ale v Barceloně není dokonalé. Klub dusí dluhová spirála, která se údajně vyšplhala v přepočtu přes 35 miliard korun. Ještě před třinácti lety touhle dobou si Barcelona mohla dovolit luxus dresů bez reklam, zato teď se mluví o novém prostoru pro sponzory na rukávech a trenýrkách.

„V dnešním fotbale platí: prodejme všechno, co prodat jde. Bylo krásné, když Barca mívala čisté dresy, ale představte si, že by v nich hráli jen levní odchovanci. Romantika vás rychle přejde, šance na trofeje by byla mizivá," tuší Koutný.