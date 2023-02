Neskutečný, bomba, fantastický. Straka drží palce uzdravenému mladíkovi z Baníku, sám porazil ďábla

Výhra nad Slavií, nebo snad nad Spartou? Kdepak. Osmnáctiletý fotbalista Baníku Matěj Šín slaví tu nejdůležitější bitvu, když se po onkologickém onemocnění a červnové operaci dal natolik dohromady, že naskočil do sestavy ostravského celku. „Je to neskutečný, bomba, fantastický, když ten první závod vyhrál. Úplně mám husinu, když si uvědomím, čím si ten hráč procházel. To byla otázka života a smrti," líčí v pořadu Přímák na Sport.cz František Straka, fotbalový kouč.

Ostravský fotbalista Matěj Šín vyhrál nejdůležitější životní bitvu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz