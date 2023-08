Veselý po prohře: Chytili jsme virus. Naznačil posílení trápící se ofenzivy

Jak hodnotíte průběh utkání?

Co se týká hry v poli, tak šlo o poměrně vyrovnaný zápas. Ale máme scénáře, které se neustále opakují. Rozhodl důraz v obou vápnech a naše nedůslednost, v kombinaci s nedohráváním konců poločasů.

Co podle vás rozhodlo?

Jako klíčovou vidím situaci před prvním inkasovaným gólem. Nejprve jsme měli vyloženou příležitost, míč letěl po brankové čáře a tři hráči na to zírají, jiné slovo pro to nemám. Nedokážeme to tam donést, z následného brejku je roh, který máme zase na hlavě. Můžeme to odvrátit, ale místo toho uděláme další roh a z něj inkasujeme. Trápí nás nedůraz, nejdeme tomu naproti, pořád někde spekulujeme ve vápně soupeře a v tom našem naopak nejsme dost důslední. Přitom nejde neustále o ty samé hráče, v jednotlivých situacích se nám střídají. Vloni byly standardky naší doménou a teď z nich góly naopak dostáváme. Pokud budeme bránit takto, bude se nám hrát strašně těžko. Jestliže nezměníme přístup, důraz, důslednost ve vápně, horko těžko budeme dávat góly. Opakuji se, ale náš problém je ve střílení branek, i když na to máme dostatek disponovaných hráčů. Bohužel se tak neděje a kvůli tomu přicházíme o dobře rozehrané zápasy.

Byl jste spokojený s nastavením hráčů v hlavách? Nemysleli si třeba, že vzhledem k bídným výkonům Budějovic to půjde tak nějak samo?

Hráči šli do zápasu slušně namotivovaní. Nemyslím si, že bychom byli odevzdaní nebo něco podobného. Frustrace spadla na tým až ve druhém poločase. V tom prvním šlo o vyrovnané utkání, některé nebezpečné situace si vytvořili domácí, ale i my jich měli dost, jen jsme je nedohráli. Buď jsme nebyli v prostorech, kde máme být, nebo jsme zakončením nedokázali trefit bránu. Možná že tím, jak bylo Dynamo předchozími výsledky přitlačeno ke zdi, za tím šlo víc. My se naopak sami znejišťovali svými nevynucenými ztrátami, to nás sráželo.

Kde tedy vidíte hlavní problém?

Pokud za pět kol vstřelíte jednu branku ze hry, je to málo. A to jsme si pravidelně schopni tvořit šance. Když navíc, včetně pohárových zápasů, ze šesti prvních poločasů pětkrát inkasujete na jejich konci, souvisí to s koncentrací. Možná i bázlivostí, ale normální to není. Horko těžko se na to připravuje a je obrovský rozdíl, jestli jdete o pauze do kabin za stavu 0:0, nebo jestli musíte dotahovat soupeře. Pak jsme si dovolili další luxus v podobě dalšího inkasovaného gólu ze standardky a domácí už hráli v klidu.

Jenže jak ty konce poločasu vylepšit? Ačkoliv o tom moc dobře víte, stále vás trápí...

Tohle už jsem v minulosti zažil, ať už jako hráč, nebo trenér. Říkám tomu vir, chytnete ho a začnete dostávat góly v posledních minutách. A čím více se na to upozorňuje, tím více se to děje. Ale dá se tomu předcházet. Je to o sebedůvěře, síle. Vždyť za loňský rok jsme v podobném složení sice dostali čtyři góly ze standardky doma proti Spartě, ale jinak vůbec. Teď nám ty samé situace prohrávají zápas za zápasem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Matoušek na archivním snímku

Čím si to lze vysvětlit?

Dával bych to na vrub důslednosti, nedáváme tomu tolik, kolik bychom měli. Neříkám, že by hráči nechtěli, ale nejdou na hranu, na sto, sto deset procent. Bylo to znát třeba ve druhém poločase, poslali jsme několik skvělých centrů na přední tyč a my tam byli druzí. Musíme všude malinko přidat, ale tím, jaký máme personální stav, máme omezené možnosti. Nevylučuji, že ještě přivedeme jednoho nebo dva hráče. Jednáme a uvidíme, zdali se nám to podaří. V tuto chvíli to vypadá, že se budeme snažit získat jednoho útočníka, aby rozpohyboval ofenzivní vozbu a byl schopen střílet branky. Pět zápasů je dostatečný vzorek na to, aby se už nějaký střelec ukázal, a zatím se tak nestalo.

Jak to vypadá s Janem Matouškem? Narušilo vám plány jeho vynucené střídání po půl hodině, protože další vyloženě rychlostní typ útočníka na lavičce nebyl?