Veselý po vyhrané generálce na Evropu: K dokonalosti jsme měli daleko

Čeká je svátek, po dlouhých 36 letech se vracejí do pohárové Evropy. A po vítězství v prvním ligovém kole mohou Bohemians letět do Norska s optimismem. „Ovšem zůstáváme na špičkách, protože k dokonalosti jsme měli daleko," přiznal Veselý. „Povedlo se nám vstřelit rychlý gól, který paradoxně nastartoval Pardubice. Na nás dolehla tíha, že máme co ztratit, a dovolili jsme soupeři dostat se do šancí. Byly pasáže, kdy jsme odolávali s vypětím všech sil."