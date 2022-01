Vukadinovič uspěl na zkoušce a vrací se do Zlína

Zlínští věří, že Vukadinovič pro ně bude velkým přínosem. "Vuky se vrací do známého prostředí a všichni víme, co od sebe můžeme očekávat. Je to hráč, který přichází s nabranými zkušenostmi do klubu, jenž mu v jeho kariéře nejvíce vyhovoval. Jeho příchodem zkvalitníme a rozšíříme kádr, bude přínosem do útočné fáze," řekl generální manažer klubu Zdeněk Grygera.