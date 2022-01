Tři inkasované branky jsou moc. V lize se musíme hloupých gólů vyvarovat, plánuje zlínský Fantiš

Už jsme to s ním zažili v létě. To bylo ještě horší, protože se ve vedru tíž dýchá. Mně osobně přípravná období obecně moc nevoní, avšak naprosto chápu jejich důležitost. Jsme profesionálové, a tak děláme, co po nás trenér chce, byť to mnohdy není jednoduché. Volna jsme ještě v novém roce moc neměli, ale makáme naplno a věřím, že díky tomu budeme na jaro velmi dobře fyzicky nachystaní.