Vylučte Írán z MS! vyzývá šéf Šachtaru kvůli dronům útočícím na Ukrajinu

"Zatímco si bude íránské vedení s potěšením vychutnávat zápasy svého národního týmu na mistrovství světa, budou Ukrajince zabíjet íránské rakety a drony," uvedl Palkin, jenž vyzval k vyloučení Íránu mezinárodní federaci FIFA a celou fotbalovou komunitu. "Bylo by to spravedlivé rozhodnutí, které by přitáhlo pozornost světa k režimu, který zabíjí své nejlepší lidi a pomáhá zabíjet Ukrajince," dodal.