Zase jste nás šmiknul, doufám, že se vám bude dobře spát! Teplice se zlobí na videorozhodčího

Což se Teplicím nezamlouvalo. „Rozběhl jsem se, cítil, že na mě zezadu šlápl, a spadl jsem na zem. Za mě to byla penalta,“ povzdechl si Hronek. „Ukazoval jsem rozhodčímu, že nohu mám sedřenou a asi jsem si to sám neudělal,“ dodal poté.

Stručně, ale jasně jej doplnil trenér Zdenko Frťala. „Dělám výjimečně, že se budu vyjadřovat. Protože víme, co bude následovat. Ale za mě to byla penalta a nepískl ji,“ lamentoval 53letý kouč.

Krátce před pauzou už video do hry vstoupilo, ale tentokráte v roli kata Teplic. Ostravský rychlík Abdullahi Tanko si obhodil Mičeviče a štrádoval si to směrem k brance. Srbský stoper jej zastavil a balon mu s vypětím všech sil vypíchl. Rozhodčí Pechanec nejprve signalizoval, že se jednalo o čistý skluz, pak se mu ale do sluchátka ozval Szikszay. Po opětovném shlédnutí situace pak kvůli tomu, že Mičevič po skluzu zvedl nohu, přes niž Tanko v plném běhu přepadl, nakonec tasil červenou kartu a poslal Skláře do oslabení. „Proběhlo nějaké školení, my jsme toho součástí. Zpětně jsem se na celou situaci díval, za mě to nebyla červená ani náhodou,“ domnívá se Frťala.