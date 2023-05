Zase ten Grosso! Rozhodl finále mistrovství světa, teď dotáhl outsidera k návratu do Serie A

Obešel jednoho hráče po druhém a všechny dlouze objal. Fabio Grosso byl naměkko. Před 17 lety vystřelil Itálii světové zlato a v pondělí večer křepčil znovu: už jako trenérovi Frosinone se mu tleskalo za postup do Serie A. Co na tom, že se do velkého fotbalu musel prokousat z provinčních adres a že ho před lety v Brescii vyhodili už po prvních třech zápasech. Teď je chlapík se zarostlými tvářemi zase v kurzu.

Trenér Frosinone Fabio Grosso na archivním snímku z dubnového duelu Serie B s FC Südtirol.

Článek Když na něj Marcello Lippi ukázal, užasle se zeptal: „Proč já?" Krajní bek Fabio Grosso nechápal, že má jít na pátou penaltu v rozstřelu o titul mistra světa. On, který ještě pět let předtím kopal čtvrtou ligu? „Ano, ty, Fabio," odpověděl mu Lippi. „Jsi mužem pro rozhodující chvíle." Byla horká neděle 9. července 2006 a Itálie po 24 letech ovládla fotbalovou planetu. I díky Grossovi, jenž v Berlíně suverénně proměnil osudovou penaltu. „Magická noc! Na tyhle chvíle se nezapomíná," vyznal se dojatě. Těžko to srovnávat, ovšem v pondělí signor Grosso zažil další euforický moment. Frosinone, žlutomodrý tým ze 40tisícového města v regionu Lazio, se po čtyřech letech vrátil do první ligy. Poslední tři kola už Grossova parta dohraje s příjemnou jistotou postupu. Po domácím triumfu 3:1 nad Regginou fanoušci seběhli z tribun na trávník a bouřlivě slavili. Za Frosinone, devátým týmem minulé sezony, zůstávají daleko známější značky: Parma, Cagliari či Perugia, kde si Grosso ve třiadvaceti poprvé zahrál Serii A. Má tituly z Itálie a Francie, ovšem jako trenér musel jít znovu od začátku. První zkušenosti sbíral u mládeže Juventusu, o smolné zastávce v Brescii jsme se už zmínili a extra výsledky neměl ani v Bari, Veroně a švýcarském Sionu. Itálie Neapol první možnost získat po 33 letech titul nevyužila Našel se až ve Frosinone, kam přišel předloni v březnu. Poskládal zajímavý tým s hráči dvanácti národností a Ciociari, jak se klubu přezdívá, mají v Serii B nejproduktivnější útok a s druhým FC Janov i nejpevnější obranu. První místo drží nepřetržitě od desátého kola. Když Grosso po postupové bitvě přišel do kabiny za rozjásaným týmem, začal krátkým proslovem: „Úžasná cesta, díky všem!" Hráči ho ani nenechali domluvit a rozjeli postupový pokřik. Po oslavách začnou nové starosti, parta z Frosinone se v Serii A nikdy neudržela víc než jednu sezonu. Změní to Fabio Grosso? 🔈 DOVE??? 🎉 pic.twitter.com/InJXxj5mUU — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 2, 2023