Závěr neměl být tak hektický. Stanciu měl kopat penaltu po zemi, myslel si Trpišovský

Hlavně v první půlhodině vám Sigma docela zatápěla?

Ze začátku byla nebezpečnější, měla výborný pohyb, hodně udržených míčů, byla dravá. S její hrou jsme měli velké potíže. Zhruba od 30. minuty jsme se do toho víc dostali, přidrželi míč, ale bohužel, dvě vyložené šance jsme neproměnili. Po přestávce jsme si počínali mnohem lépe, zase jsme však příležitosti zahazovali. Až tu jednu jsme pak proměnili. Ke konci Sigma změnila rozestavení, já improvizoval v obraně a bylo z toho šestiminutové nastavení, v němž se nám nepodařilo dát z nějaké brejkové situace rozdílový gól, aby byl závěr klidnější, takže se hrálo až do poslední minuty. Dostali nás trochu pod tlak. Na můj vkus, na to, jak jsme druhý poločas hráli, to bylo až moc hektické. Měli jsme z toho vytěžit víc než jeden gól a nedopustit v závěru nebezpečné situace. Pro nás hodně náročný zápas.

Sigma nastoupila bez klasického útočníka, protože Růsek onemocněl a Zifčák s Vaněčkem jsou zranění. Nahrálo vám to?

Jak v čem. Kdyby některý z nich nastoupil, bylo by to pro nás nepříjemnější ve hře hlavou. Třeba minule s Pardubicemi používali dvojí míče do Růska, které on vyhrával. Takže v tom byla výhoda. Na druhé straně v běžeckých situacích to hráli dobře, když jeden si šel pro míč a druhý zabíhal, což bylo náročnější pro naše stopery.

V utkání bylo několik sporných verdiktů. Sudí Zelinka nenařídil pokutový kop za zákrok Spáčila na Kuchtu, což mu VAR posvětil a naopak, pískl ho po faulu Hubníka na Stancia, a to až poté, co se šel podívat na video...

Viděl jsem to jen v reálu, takže z mého pohledu to bylo těžké posoudit. Z informací, které mám, to však v obou případech byly jasné penalty.

Sporná byla i situace, co předcházela vítěznému gólu. Masopust Kuchtovi na něj podle mínění domácích hráčů přihrál rukou. Zelinka však viděl rameno, a tedy vše bylo v pořádku...

Byla to určitě hraniční situace.

Co byste řekl k penaltě, kterou Stanciu neproměnil, když jeho oblouček skončil na břevně?

Protože vím, jak to kope na tréninku, jaké má varianty, to jeho řešení mě překvapilo. Možná proto, že jich kopal hodně, chtěl něco změnit. Na gólmana Sigmy vzhledem k jeho typologii platí spíše rychlé střely po zemi.

Vyhráli jste, stejně tak Sparta. Berete to tak, že nesmíte zaváhat?

Asi jo. Kromě jednoho ročníku, když jsme ostatním odskočili, vždycky celky z vrchu tabulky měly nějaké série a rozhodovalo se ve vzájemných zápasech. Proto jsem rád, že jsme to se Sigmou, která hrála velmi dobře, zvládli. Právě v takových utkáních se to často láme a body z nich vám pak mohou chybět.

Znovu jste neinkasovali. Výborně dirigoval obranu Ousou. Působil suverénně, souhlasíte?