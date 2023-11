Ze smolaře tahounem. Štěpánek sklízí po problémech Látalovu chválu

Na sever Čech přestoupil z Jihlavy už před téměř pěti lety, jenže v zelenobílém dresu toho příliš neodehrál. Hned po pár týdnech s Jabloncem si přetrhl zkřížený vaz v koleni. A zdravotní stav ho brzdil i dál. Zatím zvládl v zelenobílém dresu šedesát tři zápasů. Smůla ho provázela i letos pod trenérem Látalem.

„Štěpa měl obrovské problémy, když zranil před odjezdem na soustředění do Itálie, ani s námi neodcestoval. Natáhl si zadní lýtkový sval a měl čtyři až pět týdnů dlouhou pauzu. Když jsme se z Itálie vrátili, trochu se do toho dostal. Jenže hrál první přípravný zápas a zase se zranil… Trvalo tak trochu déle, než se dostal do základní sestavy, ale teď šel Štěpa hodně nahoru,“ pochvaloval si jablonecký kouč Radoslav Látal po plichtě se Sigmou.

David Štěpánek se v lize trefil po více jak třech letech. Naposledy to bylo proti Baníku v červenci 2020. I tehdy to bylo na začátku zápasu a i tehdy skončil zápas remízou 1:1. Jak viděl zápas se Sigmou? #FKJOLO #vprvniliniihttps://t.co/rrwKitF6en — FK Jablonec (@FKJablonec) November 5, 2023

Štěpánek začal pravidelně hrát na konci září. V posledních pěti zápasech v základní sestavě nechyběl. „Snad už je vše zlé pryč, musím to zaklepat. Cítím se teď výborně. Trenér mi důvěřuje, za což jsme rád a doufám, že to bude pokračovat,“ zadoufal Štěpánek.

Z posledních šesti vstřelených gólů Jablonce byl u třech. Na dva nahrál, pokaždé Krulichovi, a jeden v posledním kole s Olomoucí sám vstřelil po standardní situaci. „Něco jsme měli nacvičeného, ale nevyšlo nám to úplně podle představ. Měli jsme však štěstí, že míč gólmanovi vypadl, odrazilo se ke mně a už jsem ho jen dorazil do prázdné,“ popsal svůj druhý gól v nejvyšší soutěži. Znovu skóroval po téměř třech a půl letech. „Hrozná doba, už to bylo hodně dlouhý,“ ulevilo se mu.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva David Houska z Jablonce a Jan Vodháněl z Olomouce.

Do Jablonce přišel za kouče Petra Rady v lednu 2019 jako stoper, nyní však nastupuje na pravém beku. „Tam mě zkusil už trenér Rada, kdy jsme měli fazonu a skončili jsme třetí, fungovalo to. Takže trenéři o mně vědí, že můžu hrát tam i tam, za což jsem samozřejmě rád. Na kraji je to samozřejmě víc o běhání, ale více tam můžu útočit než na stoperu, což mě samozřejmě baví. Jsem rád, že dostávám šanci i na beku,“ připustil Štěpánek, který je s parťáky po 14. kole stále na barážové pozici.