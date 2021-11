Zkrácení cyklu MS by podle studie kluby připravilo o osm miliard eur za sezonu

Podle zprávy společností KPMG a FTI Delta Partners, kterou zveřejnila agentura Reuters, by kromě nižších příjmů měl kratší cyklus MS také za následek pokles zájmu fanoušků o ligové zápasy. Největší ztráty by domácí soutěže a evropské poháry utrpěly na vysílacích právech. Jen na nich by přišly o pět miliard eur a ztrátu dalších tří miliard by znamenala kratší sezona, nižší počet zápasů a utkání uprostřed týdne. Momentálně ligy na vysílacích právech vydělávají 14 miliard.