Zlatý míč si zaslouží Haaland i Messi, tvrdí Guardiola

Šestatřicetiletý útočník Messi v prosinci dovedl Argentince k prvnímu triumfu na mistrovství světa po 36 letech a s Paris St. Germain obhájil francouzský titul. V létě pak odešel do Interu Miami a stal se okamžitě hlavním tahákem zámořské MLS.

„Oba si ho zaslouží. Líbilo by se mi, kdyby vyhrál Haaland, protože nám pomohl dosáhnout všech úspěchů. Měl by ho dostat, protože jsme vybojovali treble a on dal milion gólů. Ale Messi získal zlato na mistrovství světa,“ uvedl Guardiola na tiskové konferenci před sobotním ligovým utkáním s Brightonem.