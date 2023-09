Žolík Lingr opět úřadoval! Feyenoordu pomohl k výhře i v Lize mistrů

Duel Ligy mistrů s Celtikem byl, minimálně co do skóre, o poznání vyrovnanější. Feyenoord otevřel střelecký účet až v nastavení bojovné první půle zásluhou Calvina Stengse, čemuž Lingr přihlížel pouze z lavičky. „Průběhem úvodního dějství jsem nebyl překvapen, protože Celtic je známý agresivním presinkem. Bylo evidentní, že jsme ve výstavbě útoku nebyli tak kvalitní jako obvykle,“ komentoval průběh zahajující pětačtyřicetiminutovky trenér Arne Slot.

Celek z Rotterdamu to ale mrzet nemuselo, neboť i díky dvojnásobné přesilovce si ve svém prologu v probíhajícím ročníku nejprestižnější klubové soutěže světa pohodlně dokráčel pro tři body. „Je sice škoda, že jsme nepřidali ještě více branek. Ale s vítězstvím musíme být spokojeni. Pro Feyenoord přeci jen není samozřejmostí triumfovat v každém duelu Ligy mistrů,“ hodnotil výsledek kouč.

Nizozemský celek ale počítá i ztráty, krátce před koncem jej potkalo neštěstí v podobě zranění křídelníka Luky Ivanušece. Chorvatský reprezentant, jenž se v posledním utkání před přestupem do Feyenoordu prosadil i v předkole Evropské ligy proti Spartě Praha coby hráč Dinama Záhřeb, si totiž krátce těsně před závěrečným hvizdem poranil kotník a trávník opustil na nosítkách. „Zatím netušíme, jak vážné to bude. Ale pokud mu noha ztuhne, nedělám si iluze, že by byl k dispozici pro nedělní zápas,“ naznačil trenér Slot, že potíže s kotníkem Ivanušece možná vyřadí z nominace pro nadcházející ligový šlágr na hřišti Ajaxu Amsterdam.