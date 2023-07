Američan Hodges v Blaine suverénně dosáhl na první triumf na PGA Tour

"Jsem radostí bez sebe. Byl to snový týden," uvedl Hodges, jenž v nedělním kole zahrál dvakrát eagle a turnaj zvládl se skóre 24 ran pod par. Za životní vítězství získal 1,4 milionu dolarů z téměř osmimilionové dotace a zajistil si start v play off v závěru sezony.

"Netuším, co se stalo. Zda to byla nedoléčená viróza ještě z Prahy, nebo něco jiného, co mi nedovolilo podat optimální výkon. Pravdou je, že jsem se v turnajových kolech necítila nejlépe. Nejsem ale zklamaná - v golfu to tak bývá a vše je potřeba brát tak, jak to přijde," uvedla v tiskové zprávě Davidson Spilková.