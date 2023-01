Golfista Homa využil slabší finále lídrů a vyhrál turnaj v San Diegu

"Chce to tunu trpělivosti a spoustu sebevědomí," komentoval Homa cestu k vítězství ze zadních pozic. "Je tu spousta skvělých hráčů, výsledky byly našlapané. Musel jsem mít na paměti, že je to těžké hřiště a musím jen pálit dobré rány a dobře patovat. K vítězství je třeba štěstí, ale speciálně ve finálových kolech to chce trpělivost, 18 jamek je maraton a stát se může ledacos," dodal.