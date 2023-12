Golfista Rahm podle médií míří za stovky milionů dolarů z PGA Tour do série LIV

Vítěz dvou turnajů kategorie major Jon Rahm míří z PGA Tour do série LIV Golf. Tvrdí to zámořské média jako Wall Street Journal, ESPN či Sports Illustrated. Podle nich by měl devětadvacetiletý Španěl za přesun do soutěže financované Saúdskou Arábií inkasovat 300 až 600 milionů dolarů. Rahm ani jeho manažerský tým informace nepotvrdili.

Foto: Profimedia.cz Španělský golfista Jon Rahm

Letošní vítěz Masters a třetí hráč světového žebříčku by mohl být jednou z největších hvězd, kterou by se sérii LIV podařilo z PGA Tour přetáhnout. V minulosti dříve dominantní tour opustili například Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau nebo Phil Mickelson. Podle médií hodlají v LIV založit pro Rahma vlastní tým, v němž by dostal majetkový podíl. Také do něj údajně lákají další hráče z PGA Tour. Představitelé PGA Tour a LIV přitom v červnu oznámili, že se hodlají dohodnout na spolupráci. Lhůta na uzavření smlouvy vyprší 31. prosince. Jak vyjednávání ovlivní případný Rahmův odchod, není jasné. Rahm má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře, vedle Masters vyhrál ještě další tři turnaje. Na podzim také pomohl týmu Evropy k vítězství v Ryder Cupu. Dosud vystupoval jako obhájce PGA Tour a o LIV se vyjadřoval kriticky.