Golfisté Spilková a Lieser jsou znovu nejlepšími profesionály v anketě ČGF

Kousková se stala nejlepší amatérkou stejně jako v roce 2019. Letos jako první Češka vyhrála turnaj druhé evropské série LETAS, když ovládla Czech Ladies Challenge na Konopišti. Dařilo se jí v amerických univerzitních soutěžích a nyní bojuje v kvalifikaci o kartu na Ladies European Tour (LET) pro příští rok, kdy by měla po dokončení vysoké školy přestoupit k profesionálkám.

V kvalifikaci LET ve Španělsku hraje o šanci na co nejvíc turnajů mezi profesionálkami, ale také o účast na amatérském turnaji Augusta National Womens Amateur, což se rozhodne koncem roku. "Tam se má šanci podívat jen třicet nejlepších amatérek z redukovaného světového žebříčku a byl by to velký svátek pro celý český golf," uvedla Kousková v tiskové zprávě.