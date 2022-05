Golfistka Melecká skončila dvacátá na turnaji LET ve Francii

Melecká dnes ve Francii zahrála dvě bogey a skórovat se jí povedlo díky třem birdie. Letos potřetí na LET skončila ve třetí desítce pořadí. Další Češky Šideri Váňová a amatérka Klára Sionková neprošly cutem po druhém kole.

"Mám trochu smíšené pocity. Po dvou hracích dnech převládala spokojenost. Ve finále jsem se i díky parádnímu počasí cítila nejlépe a vytvořila si taky nejvíce šancí ke skórování, ale bohužel mi nebylo přáno," uvedla v tiskové zprávě Melecká, která si dnes věřila na lepší výsledek než -1. "Malé zklamání cítím, ale zase na druhou stranu to byl můj nejlepší výsledek na LET, takže mám zase motivaci do dalších turnajů a tréninků, protože bych na podobný výsledek zase ráda navázala," dodala.