Vedení LIV Golf zvažuje zavedení série i pro ženy

"Bavíme se o tom pravidelně. Hráčkám se líbí, co náš produkt prezentuje, a ptají se, jak by se mohly zúčastnit. My bychom ženskou sérii LIV rádi viděli," řekl Norman v Adelaide u příležitosti čtvrtého letošního turnaje LIV Golf League. Už prý takto komunikoval s několika americkými i evropskými zájemkyněmi.