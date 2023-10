Bulíř stopl trápení, pomohla i meditace. Myslel jsem na hezké věci, přiznal

Bulíř kritiku přijal. „Pak jsme si to rozebrali i spolu, úplně v pohodě. Bylo to hlavně o hlavě, šest zápasů bez gólů je na psychice hrozně znát. Teď jsem se snažil myslet trochu na jiné věci a nemyslet na to, že jsem ještě nedal gól. Začalo to ve Varech, kde už to bylo lepší, teď to dopadlo gólem a jen doufám, že už se to odšpuntuje,“ řekl liberecký odchovanec, který před duelem s Dynamem zaznamenal jen jeden bod za asistenci, byť chodil na přesilovky a s Filippim patřil k nejpilnějším střelcům Liberce.