Hokejisté prvoligového Vrchlabí přijdou o body za výhru proti Havířovu

Hokejisté Vrchlabí přijdou v první lize o tři body za vítězství v 50. kole proti Havířovu, neboť v jejich dresu neoprávněně nastoupil útočník Ondřej Rohlík. Vedení Českého svazu ledního hokeje o změně výsledku ještě neinformovalo, klub to však oznámil na svém webu. Vrchlabí po kontumaci v tabulce klesne z 8. na 11. místo a ve středečním závěrečném zápase základní části proti Frýdku-Místku bude bojovat o postup do play off.

Foto: Profimedia.cz Ondřej Rohlík na archivním snímku v dresu PardubicFoto : Profimedia.cz

Článek "Byli jsme kontaktováni zástupci svazu s tím, že start Ondřeje Rohlíka ve včerejším (nedělním) zápase proti Havířovu byl neoprávněný a že zápas bude kontumován. Hlídání pravidel ohledně přestupů, hostování a střídavých startů je zcela v mojí gesci, a proto tato fatální chyba padá zcela na moji hlavu," uvedl sportovní manažer Jiří Jakubec. Dvacetiletý Rohlík mohl podle pravidel za Vrchlabí legálně nastupovat jen do 15. února. "Pokud poté nastoupí v extralize, již nesmí hrát v Chance lize. Tato část pravidla mi zcela unikla. Jedinou malinkou polehčující okolností může být moje nezkušenost v pravidlech, která jsou nastavená mezi těmito soutěžemi," řekl Jakubec s tím, že je připraven nést za svou chybu následky. Rohlík je kmenovým hráčem extraligových Pardubic.

