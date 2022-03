Valaši si zahrají ve finále první ligy poprvé v historii. V roce 1994, kdy postoupili do extraligy, se dostali do baráže jako vítězové semifinálového souboje. V nejvyšší soutěži působil Vsetín v letech 1994 až 2007 a získal šest mistrovských titulů v letech 1995 až 1999 a v roce 2001. Dukla si zopakuje finálovou účast z loňska, kdy prohrála v přímém souboji o extraligu s Kladnem 3:4 na zápasy.

V 11. minutě se prosadil před brankou Matouš Venkrbec a za 52 sekund po přihrávce Romana Vlacha zamířil do odkryté branky Jan Berger. Snadnou práci měl také Adam Hořanský, který využil Říhovu nabídku. Gólmana Ondřeje Bláhu nahradil Martin Altrichter a inkasoval po 106 sekundách pobytu na ledě. Po asistenci Šimona Jenáčka skóroval podruhé v utkání Březina.

Výhru Dukly dovršil 101 sekund před koncem při power play do prázdné branky Matouš Menšík. Ruský brankář Maxim Žukov udržel potřetí v letošním play off čisté konto.

Finále play off první hokejové ligy mezi Vsetínem a Jihlavou začne v neděli 3. dubna na ledě Valachů, kde bude série na čtyři vítězné zápasy pokračovat i o den později. Na Vysočinu se přesune souboj ve čtvrtek 7. dubna a v pátek 8. dubna.

Případný pátý duel by se hrál o dva dny později ve Vsetíně, šestý by se konal v úterý 12. dubna v Jihlavě a rozhodující sedmý duel by ve čtvrtek 14. dubna hostil Vsetín.