Pospíšila diváci vyvolávali. Těší mě to, ale hlavní je, že se daří týmu, tvrdí útočník Zlína

„Dvakrát jsme prohrávali, ale nezpanikařili jsme. Drželi jsme se svojí hry. Naše chvíle přišly," liboval si střelec Pospíšil. Na začátku sezony se mu příliš nedařilo, avšak v jejím závěru patří k hlavním oporám zlínských hokejistů. Diváci vyvolávali jeho jméno. „To mě samozřejmě těší. Sám jsem věděl, že to zpočátku nebylo z mé strany dobré. Nyní ale cítím důvěru trenéra Říhy. Snažím se ji splácet. Jsem ale hlavně rád, že se daří mužstvu. Zní to jako fráze, ale je to pravda," tvrdí.