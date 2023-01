Šílenost, katastrofální, úplně o ničem! Zlín je všem pro smích, hokejisté přišli o 40 procent platu

Sobotní triumf v prodloužení na ledě Přerova byl spíš jen výstřelem do tmy. O dva dny později se Zlín zase vrátil do reality. Temné, kruté, pro fanoušky frustrující. Prohra 0:4 byla už sedmou z posledních devíti zápasů a následoval pád z desáté příčky, která jako poslední zajišťuje postup do předkola play off, na dvanáctou.