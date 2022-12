Slavia jednala s trenérskou legendou Sparty. Bylo to téma, přiznává manažer

Mezi oběma kluby nadále panuje velká rivalita, přestože každý momentálně působí v jiné soutěži. Slavia přitom na jaře zvažovala, že by při snahách o návrat do extraligy využila služeb Františka Výborného, někdejšího kouče Sparty, s níž získal tři mistrovské tituly. „Bylo to téma,“ přiznává Jaroslav Bednář, současný sportovní manažer Slavie, v pořadu Příklep na Sport.cz.

Slavia jednala s trenérskou legendou Sparty, ta se prý angažmá v Edenu nebránila. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Jedná se o reakci na diskusi na téma největších hokejových rivalů, kdy v českém prostředí logicky přichází řeč i na pražská „S". „Neumím si představit Vladimíra Růžičku jako trenéra Sparty a abych vzal nějakou sparťanskou ikonu, neumím si představit Františka Výborného jako trenéra Slavie," odpovídá Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz. Velká hokejová derby. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Jaroslav Bednář, který jako hokejista prošel oběma kluby, mu vzápětí oponuje. Uvádí, že otec Davida Výborného a tchán Jaroslava Hlinky se možnému působení v Edenu nebránil. Hokejová Slavia chybí v etralize. V nejbližších letech se nevrátí, tuší expert. Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz „Ještě na jaře jsme se s panem Výborným o tom bavili a dokázal si představit, že by do Slavie šel," prozrazuje funkcionář vršovického celku. Na střídačce Slavie nakonec zůstal Jiří Veber, jenž byl v říjnu odvolán a jeho místo zaujal Daniel Tvrzník. Více najdete ve videu z pořadu Příklep. Celý pořad si můžete přehrát také v podcastové podobě. Hokej PŘÍKLEP: Kontroverzní nápad hokejového svazu může pomoci Slavii, ta jej nevítá. Nešťastné, tvrdí legenda