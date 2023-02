Poruba si připsala třetí porážku z posledních čtyř utkání. Litoměřice dostal v 15. minutě do vedení útočník Tomáš Guman, který se vrátil po třech měsících, během nichž působil na Slovensku v Nitře a Žilině. Ve druhé třetině sice vyrovnal v přesilové hře Kanaďan Aaron Berisha, ale v čase 44:40 rozhodl Ondřej Procházka. Výsledek ještě pečetil 62 sekund před koncem při power play do prázdné branky Filip Kuťák. Za domácí nastoupil také forvard Jan Dufek, který posílil Porubu z Komety Brno a do Ostravy se vrátil po téměř čtyřech letech.