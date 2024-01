Do valašského derby lépe vstoupil obhájce triumfu Zlín. V čase 2:34 otevřel skóre Michal Gago, který se dostal za obranu a překonal gólmana Maxima Žukova. V 25. minutě vyrovnal střelou z levého kruhu Pavel Klhůfek. Duel dospěl do nájezdů a v nich se prosadili jen hostující Jakub Šlahař a Zdeněk Čáp. Berani vyhráli třetí z posledních čtyř utkání, Vsetín si připsal druhou porážku za sebou.

Poruba uspěla posedmé v řadě. V čase 5:43 ji dostal do vedení obránce Lukáš Doudera a v úvodu závěrečné části zvýšil Vojtěch Střondala. V 52. minutě vrátil Duklu do hry bek Jan Střejček, ale 38 sekund před koncem při power play zpečetil výsledek do prázdné branky Ondrej Šedivý.