České legendě poslal slavný klub z NHL balíček. Pak přišlo nemilé překvapení

Je legendou klubu New Jersey Devils. Během kariéry ale bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš také řešil situaci, kdy se spekulovalo se o jeho odchodu ke konkurenci. Jak to v zámoří funguje, když podle regulí nemůže klub volného hráče dopředu oslovit? „"Od Toronta jsem domů dostal CD a DVD s představením města i klubu. Normálně to přišlo do schránky. A pak ani nezavolali," vzpomíná Eliášna dvojnásobné překvapení v pořadu Příklep na Sport.cz.

Jak funguje komunikace s hráči NHL, když se to ještě nesmí? Prozrazujeme v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Moderátor Honza Homolka z O2 TV vyzvídal, zda se v zámoří dodržují pravidla, když se některá z hvězd stane volným hráčem. Než dojde k otevření trhu s takovými hokejisty, nesmějí je kluby kontaktovat. „Podle regulí to kluby dělat nemohou," konstatuje Eliáš, ale přiznává, že existují cesty, jak se hokejista může dozvědět, že třeba za pár dní přiletí z některé organizace pomyslné laso. Agenti hráčů prý podle bývalého českého reprezentanta mají nějakou indikaci, kdo by mohl mít zájem. „Mají kamarády skauty, takže jednání se sice nevedou, ale třeba dostanou informaci, ať jsou připravení, že se bude něco dít," vypráví Eliáš. Sám takhle dostal echo od Toronta, že budou mít Maple Leafs velký zájem... Hostem pořadu Příklep byl bývalý český hokejista Patrik EliášVideo : Sport.cz „Přišlo mi do schránky CD a DVD, tak jsem to rozbalil a říkal jsem si hezký. Toronto jsem měl vždycky rád, je tam obrovská historie, ta představa mě celkem lákala. A pak mi nikdo nezavolal, neslyšel jsem o nich," dodává v pořadu Příklep. Litovat nemusí, protože zářil v dresu Devils a stal se klubovou legendou.