Síň slávy NHL? Možná to vyjde s Jardou Jágrem, směje se legendární útočník

Kdyby mohli hlasovat čeští fanoušci, Eliáš by jistě mezi největšími hvězdami historie nejlepší hokejové ligy světa nechyběl. „Měl jsem šestnáct let souseda, který byl obrovským fanouškem Devils a taky mě. On mi teď hlídal, že přichází čas volby do Síně slávy. Nesmírně si přál, abych se tam dostal, protože v sobotu po vyhlášení je v Torontu koncert Bruce Springstiena, tak že bychom to tam rovnou mohli oslavit," směje se bývalý hokejový reprezentant.

Dobře si ale uvědomuje, že konkurence pro uvedení do Síně slávy je obrovská. „Spousta skvělých hráčů se tam nedostala, spousta ano. Třeba k tomu někdy dojde i v mém případě. A pokud ne, tak to tak má být," netrápí se Eliáš.

Hostem pořadu Příklep byl bývalý český hokejista Patrik EliášVideo : Sport.cz

Marek Burkert, hokejový expert Sport.cz na NHL si myslí, že Eliáše na cestě mezi „vyvolené" v Síni slávy přibrzdilo to, že v době jeho éry v Jersey platili Devils za tým, který byl defenzivní monolit. „Podívejte se na hráče, jejichž dresy byly v New Jersey vyřazeny před Patrikem. Obránci Ken Daneyko, Scott Stevens, Scott Niedermayer a gólman Martin Brodeur. To vám o tom týmu řekne hodně. Proto má Patrik těžké vystoupit individuálně s těmi ofenzivními vlastnostmi, i když dal přes čtyři stovky gólů," myslí si novinář.

Moderátor Příklepu Jan Homolka z O2 TV si všímá toho, že letos se do Síně slávy NHL dostanou tři gólmani - Tom Barasso, Mike Vernon, Henrik Lundqvist. „To je docela zvláštní," tvrdí a Eliáš přitaká s tím, že to v poslední době vypadá, že má jmenování nováčků do Síně slávy nějaké společné téma. „Loni to bylo Švédsko, teď brankáři," upozorňuje. „Takže třeba na mě dojde, až do Síně slávy půjde Jarda," pohlíží do budoucna s úsměvem Eliáš. „Pak by vás tam mohli dát i s Milanem Hejdukem," dodává Burkert.