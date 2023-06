Dotaz na Jágra? Jako Kmotr, osmdesátiletá legenda NHL zamkla ústa, líčí expert

Legenda. V osmdesáti letech by mohl klidně sedět v čestné lóži a při sledování hokeje popíjet drink. Jenže zkušený funkcionář Lou Lamoriello stále nemá dost. Je prezidentem hokejových operací a generálním manažerem New York Islanders v nejslavnější hokejové lize světa. Na skoro deset let staré setkání s ním v pořadu Příklep vzpomíná Marek Burkert, expert Sport.cz na NHL. Z hlavy nemůže dostat, jak se Lamoriello proměnil, když přišla řeč na Patrika Eliáše a později na Jaromíra Jágra.

Článek Jistá je jedna věc. Lamoriello se těší ohromnému respektu, stále své okolí něčím překvapuje. „Klub vždy ctil nade všechno. Podepsané hráče oznamuje v balíku, aby si chlapci nemysleli že jsou velké hvězdy," říká ve studiu Sprort.cz Marek Burkert, který opakovaně vyráží do zámoří sledovat nejslavnější ligu světa. A tak není divu, že se před lety potkal s jednou z legend zámořské soutěže tváří v tvář. Bylo to v sezoně 2014/15, kdy byl Jágr vytrejdován z New Jersey na Floridu. „Když jsme si povídali o Patriku Eliášovi, úplně zářil. Jakmile jsme se ale zeptali na Jaromíra Jágra, tak přišel střih. Obličej se mu proměnil, oči byly pichlavé. Skoro to vypadalo, jako kdybyste mluvili s Vitem Corleonem," směje se u přirovnání legendy NHL k filmovému mafiánovi. Hokejový pořad Příklep na Sport.cz, jehož hostem byl dvojnásobný mistr světa Tomáš VokounVideo : Sport.cz Jasná byla jediná věc, nic z informací týkajících se české osmašedesátky se do médií nedostalo. „Co mělo zůstat tajné, to zůstalo tajné," dodává Burkert s tím, že Lou Lamoriello se rád drží v pozadí jako „kmotr." Prezident hokejových operací, generální manažer... jaký je rozdíl ve funkcích v NHL? Řešíme v pořadu PříklepVideo : Sport.cz Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep s dvojnásobným mistrem světa Tomášem Vokounem a hokejovým expertem Sport.cz Markem Burkertem se můžete podívat ve videu.