PŘÍKLEP: Nedoceněný český tvrďák! Za mě je jedním z nejlepších v NHL, přesvědčuje mistr světa

Český tvrďák druhý zápas finále nedohrál po tvrdém hitu Ivana Barbaševa a Florida dostala nařezáno, prohrála 2:7, v prvním duelu padla 2:5. „Myslím, že i to Gudasovo zranění přispělo k jednoznačnému výsledku. Doufám, že do třetího utkání nastoupí. Mohl by udělat nějaký hit a rozpumpovat fanoušky," přeje si novinář Burkert, který se specializuje na NHL.

Když se mají experti shodnout na hlavních přednostech českého obránce, seznam nabídnou pořádně dlouhý. „V utkání odehraje pořádnou porci minut, hraje oslabení, hraje do těla, i z psychologického hlediska je pro Floridu přínosem. Hráči proti němu musí hrát jinak, musí myslet na to, kde jsou, kde je on," chválí Vokoun.

Za další plus považuje to, že Gudas hraje jednoduše, vyvaruje se křížných rozehrávek v obranném pásmu. Z pohledu gólmana je takový bek výhra a Vokoun neskrývá, že kdyby stál v brance, lebedil by si, kdyby před ním skákal do střel i čistil prostor právě Gudas.

Foto: James Guillory, Reuters Obránce Caroliny Hurricanes Brent Burns (8) a Radko Gudas (7) z Floridy.

„Zastávám názor, že obránce má dát přihrávku prvnímu volnému hráči, kterého vidí a posunout hru dopředu, on umí i vybojovat puky v rohu. Tohle všechno on plní, navíc je tam ta tvrdost, takových obránců už moc není," chválí a upozorňuje na to, že je někdy pořádně těžké hrát soupeři do těla a nepřekročit povolenou hranici.

„Při hitech je těžké vše kontrolovat. Hráč se na poslední chvíli lekne a skrčí se. Ať pak chcete, nebo ne, tak ho trefíte do hlavy a NHL je pak dost nekompromisní. Gudas ale dokáže být platný, rozdává hity a taky je na něj spousta vyloučení. Soupeřům se nelíbí jeho tvrdá hra a tak oplácejí," dodává Vokoun a tvrdí, že velkým plusem českého beka je, že nechybuje.

„Pamatuji si, když Zdeno Chára začínal, tak ho nutili, aby dával hity uprostřed hřiště. Krásně to vypadalo v highlightech, ale většinou z toho dostali gól, protože soupeř jel ve dvou na jednoho. Gudas hraje tvrdě ale dokáže být přínosem pro finální výsledek."

Řeč přijde i na to, že má Gudas kontrakt na dva a půl milionu dolarů a možná český bek hraje poslední zápasy za Floridu. „Doufám, že to tak není. Florida má pořešené útočníky, ale obránce musí podepsat. Radko by si zasloužil smlouvu na dva roky," věří expert, že si organizace Panthers pojistí služby českého tvrďáka.