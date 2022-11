Oproti čtvrtečnímu utkání v Českých Budějovicích vystřídal Marka Langhamera v brance 30letý pardubický gólman Roman Will, debut v reprezentaci prožilo sparťanské duo David Vitouch a Martin Jandus. Mimo sestavu tentokrát zůstali obránci Mozík se Ščotkou a útočníci Horký, Kousal a Poulíček.

V první části měli více ze hry úřadující mistři světa a olympijští vítězové. Hned ve 2. minutě Will hasil nebezpečnou situaci na brankovišti a skvělým přesunem zachránil hosty od inkasování. Češi se převážně bránili, ale z jednoduché akce udeřili. Vyhození Zábranského po mantinelu propadlo na Patrika Zdráhala, který rázem táhl přečíslení dvou na jednoho. Protlačil přihrávku na osamoceného Jiřího Smejkala a ten zakončil přesně nad beton Westerholma.

V Turku však bylo brzy srovnáno. Jerry Turkulainen měl v přesilové hře hodně prostoru na pravém kruhu a zápěstím vypálil pod horní tyčku. Národní tým poté přežil další oslabení a do šaten odcházel s přijatelným výsledkem 1:1.

Brankář Roman Will byl jedním ze strůjců úspěchu českého týmu v utkání s Finskem.Foto : Vesa Moilanen, ČTK/AP

Také do druhé třetiny vstoupil lépe výběr Suomi. Melartova dělovka z pravé strany ale rozezvučela jen břevno a domácí posléze nevyužili druhou přesilovku v řadě. To Čechy nastartovalo. Zlepšili pohyb, vyhrávali osobní souboje, více se tlačili do střelby a v početní výhodě si vzali vedení zpět. Po Špačkově přihrávce se před branku vytočil Radan Lenc a našel prostor mezi betony finského gólmana.