Hokejisté Ruska se musí na EHT obejít bez Voronkova, Galijeva a Kuzmenka

Je mistrem světa z roku 2014 z Minsku, ze světových šampionátů v letech 2010 a 2015 má stříbrné medaile a z roku 2019 bronz. Účastník šesti MS, olympijských her v Soči i Světového poháru 2016 sehrál za New York Rangers, Columbus, Chicago a Ottawu v NHL 771 utkání a nasbíral 376 bodů za 180 branek a 376 asistencí. Ve 43 duelech play off si připsal 17 bodů za osm tref a devět přihrávek.