Koho vezme Jalonen na Karjalu? Ve Švýcarsku září útočníci, ve Finsku gólmani

V zemi helvétského kříže působí především v reprezentaci osvědčená jména. Michael Špaček z Ambri-Piotta s Romanem Červenkou v Rapperswilu okupují elitní desítku kanadského bodování. Pravidelně se prosazují i Matěj Stránský (Davos) s Janem Kovářem (Zug). „Záleží, co Jalonen od turnaje očekává. Dává smysl, aby jeli zkušení Kovář s Červenkou? Ti by měli dostat volno. Není potřeba je zkoušet, mohou jet rovnou na vrcholnou akci," míní bývalý hokejista a nyní spolukomentátor ČT Milan Antoš.

Bod na zápas sbírá v Lausanne další forvard Jiří Sekáč. Ten však měl do národního týmu cestu uzavřenou poté, co se na mistrovsví světa 2021 nepohodl s bývalým trenérem Filipem Pešánem. „Sekáče mám rád. Dává hokeji maximum a pod novým koučem by měl dostat druhou šanci," myslí si mistr extraligy se Slavií z roku 2003.