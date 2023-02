Nepochopitelné! Jak je možné, že to Čechům prošlo? cítí ve Švédsku křivdu po porážce

„Tohle byl jasný zásah holí do obličeje. Je nepochopitelné, že rozhodčí nedali trest na dvě plus dvě minuty," rozčiloval se ve studiu bývalý švédský reprezentant a nyní expert stanice Viaplay Erik Granqvist.

„A to (rozhodčí) přehlédi další dva případy úderů hokejkou na hlavu. Čechům odpustili osm trestných minut. To je fakt špatné," čertil se dále s tím, že podobným zákrokům čelili také Jonathan Dahlén a André Petersson.

To kouč Sam Hallam bral situaci s větším nadhledem. „Měli jsme dostat pár dvouminutových přesilovek. Myslím, že to začalo už na konci první třetiny, kdy rozhodčí přehlédli krosček. Ale je to, jak to je. Když jsme měli přesilovku, tak jsme ji nevyužili, ale i tak jsme mohli vyhrát," přemítal trenér.