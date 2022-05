Nula by byla hezká, ale i tak jsem spokojený, říká český hrdina s maskou

„Přišel mi hodně divný led. Moc jsme na širokém hřišti nebruslili, takže jsme ani neměli odpověď na forčeking soupeře a byli docela dost pod tlakem, ale zvládlo se to a vyhráli jsme. Nula by byla hezká, ale já jsem spokojený, že máme tři body," říkal pro ČTK Langhamer, jenž má druhý skalp stejného soupeře během šesti dnů. „Švédové byli určitě hodně namotivovaní po debaklu v Ostravě, ale zase to neuhráli," usmál se gólman.